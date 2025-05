Cervejas brasileiras estão entre as melhores do mundo; veja quais

World Beer Cup é considerado o maior concurso cervejeiro do mundo - Foto: freepik

Três cervejas artesanais brasileiras conquistaram medalha de ouro na edição 2025 do World Beer Cup, maior concurso cervejeiro do mundo, realizado na última quinta-feira, 1º, em Indianápolis, nos Estados Unidos.

A cervejaria 277 Craft Beer, de Foz do Iguaçu (PR), ganhou duas cervejas no campeonato. A cerveja Quadruppel 277 levou a melhor na categoria Belgian-Style Strong Specialty Ale e a Canoa Quebrada foi o destaque na categoria Gose.

A Sim! Cerveja, de Campinas (SP), ganhou na categoria Specialty Non-Alcohol Beer com o rótulo Melancia SOUR’n Salt. A cervejaria artesanal consta como a primeira do país focada integralmente na produção de cervejas sem álcool com uma planta própria.

As avaliações da 16ª edição do World Beer Cup foram feitas por um painel de 265 juízes de 37 países. No total, foram avaliadas 8.375 cervejas de 1.761 cervejarias de 49 países. Como resultado, 334 rótulos foram premiados em 112 categorias de estilos de cerveja.