Vídeo: lancha com família a bordo explode em represa

A embarcação explodiu duas vezes - Foto: Reprodução | Redes sociais

Uma lancha de uma família explodiu durante um teste conduzido por um empresário, na Represa de Guarapiranga, Zona Sul de São Paulo, no domingo, 4. No momento da explosão, estavam a bordo o empresário, sua esposa e dois filhos. Não houve vítimas graves no incidente.

Marinha investiga lancha que explodiu com família em SP; veja vídeo



🎥Reprodução | Redes Sociais #Itatiaia pic.twitter.com/YFyO9q76Py — Itatiaia (@itatiaia) May 5, 2025

O teste realizado pelo empresário que pretendia comprar a embarcaçãofoi autorizado por uma marina da região e acompanhado pelo proprietário do estabelecimento, que também é médico

O acidente ocorreu por volta das 12h. Segundo informações das autoridades, a embarcação navegava havia cerca de sete minutos quando uma primeira explosão foi ouvida. Toda a família pulou na água antes de a embarcação pegar fogo depois de uma segunda explosão.

Os quatro ocupantes conseguiram pular na água. O filho do casal teve o braço preso por alguns segundos durante a evacuação, mas foi solto pelo pai. A criança sofreu escoriações leves. A mãe teve ferimentos na perna.

O Corpo de Bombeiros de São Paulo informou, por meio da rede social X, que não houve vítimas graves no incidente. A causa da explosão ainda não foi determinada. O caso será apurado pelas autoridades competentes.