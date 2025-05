Jovem morre ao sofrer acidente em brinquedo de parque de diversões

João Victor não resistiu aos ferimentos e morreu em uma unidade de saúde da cidade - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O jovem João Victor Souza Trindade da Silva, 19 anos, morreu na madrugada deste sábado, 3, após sofrer um grave acidente, enquanto brincava no parque de diversões Crazy Park, montado no Parque Municipal Prefeito Paulo Rattes, em Itaipava, na Região Serrana do Rio de Janeiro. No local acontece, desde o dia 1º de maio, a Expo Petrópolis.

Ela estava no brinquedo ‘Expresso do Amor’, na companhia de duas amigas, quando o acidente aconteceu. As duas jovens também ficaram feridas. Os três foram socorridos por equipes do próprio parque e levados a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Itaipava. Uma das jovens foi liberada logo depois do atendimento, a outra teve escoriações e recebeu alta ainda durante a madrugada.

Uma investigação foi aberta pela Polícia Civil para apurar as causas do acidente. Após a tragédia, a Prefeitura de Itaipava cassou o alvará de funcionamento do parque, ainda na manhã do sábado.

A organização da Expo Petrópolis esclareceu que não tem nenhuma ligação com o parque de diversões. O Crazy Park se pronunciou oficialmente, afirmando que as equipes de primeiros socorros agiram imediatamente prestando atendimento emergencial às vítimas "de forma rápida e eficaz". O parque informou que está oferecendo toda a assistência necessária às duas jovens e aos familiares de João Victor.