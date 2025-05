Jovem morre em acidente com brinquedo de parque de diversões

Organização da feira alegou que os espaços são distintos e com autorizações separadas - Foto: Reprodução / G1 / Rhayssa Motta

Um trágico acidente em um parque de diversões deixou um jovem morto e duas garotas feridas na madrugada de sábado, 3, em Itaipava, distrito de Petrópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro. João Victor Souza Trindade da Silva, de 19 anos, morador de Miguel Pereira, não resistiu aos ferimentos após se acidentar em um dos brinquedos do Crazy Park, instalado no Parque de Exposições de Petrópolis.

Segundo informações da Prefeitura, o jovem e as duas mulheres foram socorridos por equipes do próprio parque e encaminhados para a UPA de Itaipava. João Victor faleceu na unidade de saúde. Uma das jovens foi liberada após atendimento, e a outra teve escoriações leves.

Após o ocorrido, a Prefeitura cassou imediatamente o alvará de funcionamento do parque de diversões. Em nota, o governo municipal ressaltou a atuação rápida das equipes de emergência e esclareceu que a Expo Petrópolis, que promove eventos no mesmo espaço, não tem ligação com o Crazy Park. A organização da feira alegou que os espaços são distintos e com autorizações separadas.

O Crazy Park também se manifestou, afirmando que mobilizou suas equipes de primeiros socorros prontamente e que está prestando total apoio às vítimas e seus familiares. A empresa disse cumprir todas as normas de segurança vigentes e declarou colaborar com as investigações conduzidas pela Polícia Civil, que busca entender o que causou o acidente fatal.