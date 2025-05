Conheça Maria Beatriz e Bianca, irmãs influenciadoras mortas em moto aquática

Maria Beatriz dos Santos, de 20 anos, e Bianca dos Santos, de 15, foram mortas a tiros - Foto: Reprodução | Redes Sociais

As irmãs influenciadoras Maria Beatriz dos Santos, de 20 anos, e Bianca dos Santos, de 15, foram mortas a tiros na noite de quinta-feira, 1º, na Barra do Ceará, em Fortaleza. Com forte presença nas redes sociais, as duas jovens acumulavam milhões de visualizações com vídeos publicados em plataformas digitais, especialmente na rede Kwai, voltada para conteúdos curtos.

Na ocorrência, suspeitos chegaram ao local pelo mar, em uma moto aquática e em um barco a motor. Em seguida, efetuaram os disparos que mataram as irmãs. Beatriz faleceu no local, já Bianca chegou a ser socorrida e encaminhada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu aos ferimentos.

Antônio Victor de Araújo, o Moscow, namorado da blogueira Bianca dos Santos, foi preso no dia seguinte, suspeito de participar de um ataque a tiros, na madrugada da sexta-feira, que deixou cinco pessoas feridas, em um campo de futebol. O crime seria em represália ao assassinato das irmãs.



Fama

Maria Beatriz e Bianca eram conhecidas por produzir mininovelas amadoras na plataforma de vídeos. Alguns conteúdos das garotas chegaram a ultrapassar a marca de 10 milhões de visualizações. Bianca somava cerca de 1,4 milhão de seguidores no aplicativo, enquanto Maria Beatriz se aproximava dos 900 mil.

Além do conteúdo ficcional, as duas também promoviam plataformas de jogos de azar online, como o “jogo do tigrinho”, por meio de seus perfis nas redes sociais, inclusive no Instagram, onde compartilhavam momentos da vida pessoal.

Bianca também era namorada do influenciador Antônio Victor de Araújo, conhecido como Moscow, que possui mais de 200 mil seguidores. Após o assassinato, ele revelou que a jovem estaria grávida de dois meses.