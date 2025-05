Namorado de blogueira morta por homens em moto aquática é preso

Namorado de blogueira foi preso suspeito de participar de ataque a tiros - Foto: Reprodução Redes Sociais

Antônio Victor de Araújo, o Moscow, namorado da blogueira Bianca dos Santos, 15 anos, morta na noite da quinta-feira, 1º de maio, no bairro Barra do Ceará, em Fortaleza, foi preso, na manhã dessa sexta-feira, 2. Ele é suspeito de participar de um ataque a tiros, na madrugada da sexta-feira, que deixou cinco pessoas feridas, em um campo de futebol.

O crime aconteceu no mesmo bairro onde Bia, como era conhecida a adolescente, foi executada a tiros. As vítimas, três dessas em estado grave, estão internadas em hospitais da região.

A tentativa de homicídio no campo de futebol seria uma represália às mortes de Bia, que estava grávida de dois meses, e da irmã dela, a também criadora de conteúdos Maria Beatriz dos Santos, 20 anos. Elas estavam em um espigão na Vila Mar com amigos, quando foram surpreendidas pelos assassinos, que chegaram ao local em uma moto aquática e um barco a motor.

Horas antes do ataque, Moscow fez uma série postagens nas redes sociais, onde possui mais de 200 mil seguidores, lamentando a morte da namorada. Nas publicações, ele afirma que o caso "não iria ficar assim".

De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública do Ceará, após o crime no campo de futebol, uma arma foi apreendida. “A arma foi encaminhada para uma unidade plantonista da Polícia Civil, onde foi instaurado um procedimento policial.

O caso é investigado pela Delegacia do 33º Distrito Policial (33º DP). Moscow foi autuado por tentativa de homicídio e organização criminosa.