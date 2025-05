Blogueiras são brutalmente assassinadas por homens em moto aquática

No local do crime, foi encontrado um revólver calibre 38 com uma munição deflagrada - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Na noite de quinta-feira, 1º, duas jovens influenciadoras digitais de Fortaleza, Bianca dos Santos, de 15 anos, e Maria Beatriz dos Santos, de 20 anos, foram brutalmente assassinadas no bairro Barra do Ceará. Conhecidas por produzir conteúdo sobre a realidade das periferias, as duas foram atacadas enquanto estavam com amigos em um espigão na Vila do Mar.

De acordo com informações preliminares, os assassinos chegaram ao local em uma moto aquática e um barco. Testemunhas afirmam que Bianca, a mais nova, estava grávida, conforme relatado por seu namorado. Durante o ataque, as vítimas foram atingidas por disparos de arma de fogo, sendo rapidamente socorridas e levadas a hospitais da região. No entanto, Beatriz não resistiu aos ferimentos e faleceu no local, enquanto Bianca foi levada com vida, mas também acabou falecendo pouco depois na UPA do bairro Cristo Redentor.

A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) do Ceará informou que, após o ocorrido, equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil do Ceará (PCCE) e da Polícia Militar do Ceará (PMCE) iniciaram as investigações. No local do crime, foi encontrado um revólver calibre 38 com uma munição deflagrada, e agora as autoridades trabalham para identificar os responsáveis pela execução.