Homem participa de seita Legendários e troca esposa por amante

Fato ganhou ainda mais repercussão após uma influenciadora repostar e reagir à situação - Foto: Reprodução internet

Em uma postagem em uma rede social, uma mulher diz que seu marido voltou para a amante, após retiro espiritual no 'Legendários’. Segundo a mulher, o marido decidiu voltar para a amante após receber "orientação divina" durante a imersão.



"Ele foi para o retiro dos Legendários e voltou dizendo que Deus mandou ele ficar com as amantes", contou a mulher. Na postagem, internautas comentaram: “Pena dessa amante”, disse uma internauta, “O evangelho de opinião é bom, né?”, disse outra.

Ainda segundo a mulher que postou o vídeo, não foi Deus. "Deus? Gente, vocês acabam indo para onde o vento aponta. Não! Não foi Deus, não! Deus jamais vai mandar alguém ficar com a amante", desabafou ela.

Confira o vídeo:

O que é Legendários?

Segundo informações da própria organização da seita religiosa, o Legendários surgiu em 2015, na Guatemala e já passou por cerca de 13 países e 70 cidades. A proposta do movimento é promover a transformação de homens, famílias e comunidades através de experiências de imersão na natureza por cerca de 72 horas, levando os rapazes a encontrarem a melhor versão de si mesmos.

Todavia, é importante ressaltar que só homens podem participar do Legendários. As turmas são divididas entre solteiros e casados, com programas específicos para cada grupo, porém com o mesmo propósito final, que é se desenvolver como “um heroi”.

A inscrição é feita através do site oficial do movimento e custa R$ 1.490 à vista ou parcelado em até 10x com acréscimo. Os organizadores também fornecem uma lista com “itens de sobrevivência” que devem ser levados na mochila do participante, que não deve passar de 60l e ter peso total de 14kg.