Homem suspeito de matar ex-militar do Exército é preso na Bahia

Marcos Antônio foi executado dentro de uma lanchonete, na noite da segunda-feira, 29 de abril - Foto: Reprodução Redes Sociais

Um homem, que não teve o nome informado, foi preso nesta sexta-feira, 2, em Alagoinhas, a 123 Km de Salvador, suspeito de matar um comerciante de Sergipe, na noite da segunda-feira, 29 de abril. Marcos Antônio Silva Junior, 26 anos, foi executado a tiros dentro de uma lanchonete, no Bairro Industrial, em Aracaju.

No ataque, outros dois homens também foram baleados. Eles foram levados ao Hospital Nestor Piva e o estado de saúde deles não foi revelado. Após a ação, o suspeito fugiu em um veículo.

Informações preliminares apontam que o crime pode ter ligação com uma tentativa de golpe que o atirador tentou aplicar na vítima por meio de um aplicativo de entrega de alimentos.

Marcos Antônio era ex-militar do Exército e foi lotado no 28º Batalhão de Caçadores de Sergipe, de março de 2017 a fevereiro deste ano. Após deixar a instituição, ele passou a atuar como comerciante, no mesmo bairro onde foi morto.

O suspeito, que já era procurado pelas autoridades baianas por feminicídio, segue à disposição da Justiça. A polícia de Sergipe trabalha para tentar identificar outros possíveis envolvidos na morte do comerciante. Informações podem ser passadas por meio do Disque Denúncia, no número 181, da Polícia Civil.

Um homem, que não teve o nome informado, foi preso nesta sexta-feira, 2, em Alagoinhas, a 123 Km de Salvador, suspeito de matar um comerciante de Sergipe, na noite da segunda-feira, 29 de abril. Marcos Antônio Silva Junior, 26 anos, foi executado a tiros dentro de uma lanchonete, no Bairro Industrial, em Aracaju.

No ataque, outros dois homens também foram baleados. Eles foram levados ao Hospital Nestor Piva e o estado de saúde deles não foi revelado. Após a ação, o suspeito fugiu em um veículo.

Informações preliminares apontam que o crime pode ter ligação com uma tentativa de golpe que o atirador tentou aplicar na vítima por meio de um aplicativo de entrega de alimentos.

Marcos Antônio era ex-militar do Exército e foi lotado no 28º Batalhão de Caçadores de Sergipe, de março de 2017 a fevereiro deste ano. Após deixar a instituição, ele passou a atuar como comerciante, no mesmo bairro onde foi morto.

O suspeito, que já era procurado pelas autoridades baianas por feminicídio, segue à disposição da Justiça. A polícia de Sergipe trabalha para tentar identificar outros possíveis envolvidos na morte do comerciante. Informações podem ser passadas por meio do Disque Denúncia, no número 181, da Polícia Civil.