"Nunca se sabe, né?", diz vizinho de empresário morto sobre desafetos

Uriel foi surpreendido quando tentava abrir o portão da oficina - Foto: Reprodução / Redes Sociais

A motivação para a morte do empresário Uriel Amorim Vila Flor, 32 anos, na manhã desta quarta-feira, 12, em Mussurunga, ainda é um mistério para a polícia. Ele foi executado a tiros, por volta das 7h da manhã, quando chegava para abrir a oficina mecânica AVF Garage, de sua propriedade, na Rua K, Setor H.

Sob anonimato, uma comerciante local contou que o crime foi praticado por dois homens, que estavam em um veículo de dados não anotados, que já o aguardavam na rua sem saída. Ao ser surpreendido pelos atiradores, Uriel conseguiu correr em direção à Rua Desembargador Wilde de Lima, a principal do bairro, mas foi alcançado em frente a um estabelecimento comercial e atingido por, pelo menos, 10 tiros. Ele ainda foi levado ao Hospital Municipal de Salvador, em Cajazeiras, onde já chegou sem vida.

Também sem se identificar, um morador revelou que o empresário foi morto por uma dupla que estava em uma motocicleta. Ainda de acordo com ele, informações que circulam no bairro é que o crime foi motivado por vingança, já que Uriel tinha desavenças com alguns clientes.

Na rua do crime, além de alguns carros estacionados de possíveis clientes, a sandália de Uriel com marcas de sangue | Foto: Andrêzza Moura

"Conversava de boa com a gente, ele era uma boa pessoa. Mas, nunca se sabe, né? De vez em quando, a gente via umas discursões aí. Os clientes vinham e brigavam com ele porque não fazia o serviço", afirmou o rapaz. Vários veículos, inclusive, alguns considerados de luxo, estavam estacionados na frente da oficina. Segundo o morador, pertencem aos clientes da vítima.

Em consulta ao site do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ/ BA), o A TARDE verificou que existem 11 anotações em nome de Uriel. Em sete ele figura como réu. O último registro é de uma empresa de gases industriais e medicinais, onde a movimentação mais recente é de 05 de fevereiro deste ano.

Até o início da noite desta quarta-feira, o corpo do empresário seguia no Instituito Médico Legal Nina Rodrigues (IMLNR) em procedimento. Em uma rede social, Uriel se definia como um marido dedicado e pai de duas princesas, além de um gearhead - entusiasta apaixonado por carros.

Policiais civis da 1ª Delegacia de Homicídios, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), investigam o caso.