Salvador terá motofaixas; veja como será implantação

- Foto: Divulgação

A Av. Mário Leal Ferreira, mais conhecida como Av. Bonocô, será a primeira via da capital baiana a ser implantada a motofaixa, espaço destinado à circulação de motociclistas. Salvador é a terceira capital do país a ser autorizada pela Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) a implementar o espaço. A autorização foi publicada nesta quarta-feira (12) por meio da Portaria nº 112, do Ministério dos Transportes.

O aval da entidade federal se deu depois que a Prefeitura de Salvador, por meio da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), apresentou estudos demonstrando a necessidade e a viabilidade do projeto. No primeiro momento, a motofaixa funcionará em fase de testes nos dois sentidos da Bonocô.

“A motofaixa será de grande contribuição para a promoção da segurança viária, principalmente dos motociclistas. Esta iniciativa integra as medidas solicitadas pelo prefeito Bruno Reis e implementadas pela Transalvador visando preservar vidas no trânsito e mantendo a capital baiana como uma das cidades brasileiras com o trânsito mais seguro. Com essa autorização que conseguimos junto à Senatran, a previsão é que em um mês a motofaixa já esteja em funcionamento na Av. Bonocô. Pretendemos implantar essa nova estratégia para outras vias da cidade”, afirma Decio Martins, superintendente de trânsito de Salvador.

Com a motofaixa, haverá a demarcação da via com pintura no asfalto para que as motos possam transitar com mais disciplina e segurança, sem alterar a dinâmica já existente na via. Mesmo com espaço segregado, os motociclistas têm de respeitar o limite de velocidade da via.

A motofaixa se alia a outras iniciativas da Transalvador para conscientizar os motociclistas e para coibir a ocorrência de sinistros com esses condutores. Nos últimos anos, a autarquia municipal tem intensificado ações educativas, com distribuição de materiais educativos e rodas de conversas. Também houve a intensificação da fiscalização, seja presencial ou por meio de videomonitoramento, que impede que condutores conduzam motos de maneira irregular. Houve, ainda, investimentos em redesenho viário, com implantação de estruturas que impeçam a conversão irregular (“roubadinhas”), por exemplo.

Aumento da frota

Segundo dados do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-Ba), nos últimos cinco anos, a frota de motos na capital baiana passou de 160.792, em 2020, para 215.393 motos emplacadas. O que representa um aumento de 33% nesse tipo de meio de transporte, não sendo contabilizadas as motos de outros municípios que circulam pela cidade.

“Esse aumento na quantidade de motos, estimulado, dentre outros fatores, pela demanda por serviços de delivery ou pelo fato de ser um meio de transporte relativamente barato, tem impactado na ocorrência de sinistros em Salvador. Acompanhamos esses números de perto e, por isso, que buscamos iniciativas, como esta da motofaixa, que visem reduzir essas ocorrências”, explica Martins.

Somente em 2024, a Transalvador registrou 3.063 sinistros envolvendo motos na cidade, vitimando fatalmente 84 pessoas, sendo a grande maioria o próprio motociclista (61 mortes de motociclistas). Se comparado com o total de mortes no trânsito em 2024 (142 mortes), 59% foram resultado de sinistros envolvendo motos.