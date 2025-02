POLÍCIA Família é feita refém por bandidos armados em bairro de Salvador Entre as vítimas, estão três idosos e uma criança com transtorno do espectro autista Por Redação 12/02/2025 - 18:34 h | Atualizada em 13/02/2025 - 8:15

Entre as vítimas, estão três idosos e uma criança com transtorno do espectro autista - Foto: Captura/Google Street View

Na noite desta quarta-feira, 12, um sequestro foi registrado na Rua São Jorge, no bairro de São Gonçalo do Retiro, em Salvador. Dois criminosos armados com pistolas mantiveram quatro pessoas da mesma família como reféns, entre elas três idosos e uma criança com transtorno do espectro autista. Leia Também: Passageiros se jogam no chão de ônibus para fugir de tiros em Salvador Homem é brutalmente assassinado a tiros em bairro de Salvador Idoso tenta pular janela de casa e morre após queda do 1º andar em Salvador De acordo com a Polícia Militar, os sequestradores invadiram a residência após um confronto durante a intensificação do policiamento na região. Segundo informações preliminares, durante o tiroteio, um dos suspeitos foi baleado em uma das pernas e, durante uma live ao vivo, em uma rede social, afirmou que só libertaria as vítimas após a chegada da imprensa e de advogados. Por volta das 18h40, os homens se entregaram à polícia e libertaram os reféns. Em conversa com o A TARDE, o advogado Jeferson Cruz, defensor dos suspeitos, afirmou que a família estava sendo mantida em cárcere por três homens e não por dois, como afirmou em nota a Polícia Militar. Ainda segundo Cruz, dos três clientes, que não tiveram os nomes revelados, apenas um já tinha passagem pela polícia. O ferido foi levado a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro e os outros dois foram encaminhados à Central de Flagrantes. Com os suspeitos, foram apreendidos uma pistola calibre 9mm, um carregador com 17 munições, 23 papelotes grandes de maconha, 80 papelotes pequenos da mesma substância, um caderno de anotações, uma carteira preta, dois celulares danificados e um relógio dourado.

