Mulher é presa após matar filho a facadas durante briga por cerveja

Uma mulher, de prenome Marivânia, foi presa nessa sexta-feira, 2, no bairro Soledade, na zona norte de Aracaju, em Sergipe, suspeita de matar a facadas o próprio filho, o guardador de carros Cleverton Santos Silva, 32 anos, durante uma briga que teria sido motivada por cerveja.

O rapaz foi esfaqueado na madrugada do dia 5 de abril e, após ficar três dias internado em uma unidade de hospitar da cidade, teve alta médica. Mas, no dia 22 do mesmo mês, depois de ter piora no quadro de saúde, faleceu em casa, na Rua Maria de Lourdes, no bairro Jardim Centenário, local onde aconteceu o crime.

Em entrevista a uma rede de televisão do estado, a guardadora de carros e esposa de Cleverton, Ruthe Ramos dos Santos, 27 anos, contou que mãe e filho se desentenderam por causa de uma garrafa de cerveja. Segundo ela, o marido teria pedido um litro da bebida e a senhora teria se recusado a vender o produto por achar que seria fiado.

Diante da negativa de Marivânia, Cleverton pegou R$10 e disse para a mãe que tinha dinheiro para pagar a cerveja e o bar que ela é proprietária. Então, ela ficou revoltada e partiu para cima dele. Na tentativa de se desvencilhar da mãe, o rapaz atirou uma pedra em sua direção, mas se desequilibrou e caiu. Neste momento, foi atingido pelas facadas. Ruthe revelou que brigas entre eles eram constantes e que, quando aconteceu a situação, todos estavam sob o efeito de drogas e bebida alcóolica.

A esposa lembrou que a sogra esfaqueou o filho dez vezes na cabeça, clavícula, braço, axila, costas perna e mão. Após o crime, ela fugiu do bairro, que fica na zona oeste da capital sergipana. Cleverton era casado com Ruthe e deixou quatro filhos pequenos. O corpo dele foi enterrado no dia 23 de abril.