Mulher é morta a golpes de facão pelo marido durante reunião de família

Caso está sendo investigado como feminicídio - Foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press

Um crime chocante interrompeu o feriado de uma família em Belo Horizonte. Fernanda Dantas Garrido Ribeiro, de 40 anos, foi assassinada a golpes de facão pelo próprio marido, Arthur Henrique Franco Ribeiro de Paula, de 38 anos, na noite de quinta-feira, 1, em uma pousada no bairro Jardim Atlântico.

Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais, o casal passava o feriado acompanhado de familiares do suspeito.

Testemunhas relataram que Arthur ingeriu bebidas alcoólicas e, após descansar em um dos quartos, saiu repentinamente em direção à área externa com um facão. Lá, desferiu golpes fatais na nuca da vítima, que estava conversando com a cunhada no momento do ataque.

Após cometer o crime, Arthur fugiu do local em um carro. A fuga, no entanto, foi monitorada por meio do rastreamento da placa do veículo. A prisão foi efetuada na cidade de Curvelo, onde o homem foi cercado por equipes policiais.

Ele não apresentou resistência, mas se recusou a prestar qualquer declaração sobre o assassinato. O caso está sendo investigado como feminicídio.