Por que a Anvisa proibiu a venda do creme dental da Colgate?

Anvisa interdita o creme dental da Colgate - Foto: Reprodução | Agência Brasil

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) voltou a interditar o creme dental Colgate Total Clean Mint nesta semana. Esta é uma decisão que já havia sido anunciada em março de 2025, mas que estava suspensa devido a um recurso apresentado pela própria fabricante.

No entanto, com a retirada do recurso pela empresa, a interdição do produto voltou a valer oficialmente.

O que motivou a interdição da Anvisa?

A Anvisa informou que a decisão foi baseada em uma avaliação de risco, motivada por um número significativo de relatos de efeitos indesejáveis associados ao uso do produto. Entre os sintomas mais frequentes relatados por consumidores estão:

Lesões bucais;

Sensação de queimação ou ardência;

Inflamação gengival;

Inchaço nos lábios, amígdalas e mucosa oral;

Dormência na boca;

Boca seca;

Sensibilidade ou irritação nas gengivas;

Vermelhidão na região bucal.

Segundo a agência, esses efeitos impactam diretamente a qualidade de vida dos consumidores, com relatos que incluem desde dificuldades para se alimentar e se comunicar até afastamento do trabalho, sofrimento emocional e custos médicos.

O que há no produto que preocupa a Anvisa?

O ingrediente sob suspeita é o fluoreto estanoso, também conhecido como fluoreto de estanho. Trata-se de um composto químico utilizado em produtos de higiene bucal por suas propriedades antibacterianas e de proteção contra cáries.

No entanto, com a reformulação do Colgate Total Clean Mint, esse componente passou a estar associado ao surgimento de reações adversas em um número expressivo de consumidores.

Como a Anvisa faz esse tipo de controle?

O monitoramento da Anvisa é feito por meio de um sistema de farmacovigilância e tecnovigilância, que reúne relatos espontâneos de consumidores, dados de profissionais da saúde e investigações técnicas.

No caso do Colgate Total Clean Mint, foram recebidas inúmeras queixas tanto pelas redes sociais quanto por plataformas como o Reclame Aqui.

A partir da identificação de um padrão nas reclamações, a agência pode solicitar laudos técnicos, iniciar avaliações de risco e, se necessário, determinar a interdição cautelar do produto — como ocorreu neste caso.

O que o consumidor pode fazer se tiver esse produto em casa?

Se você possui o creme dental Colgate Total Clean Mint em casa, a primeira recomendação da Anvisa é verificar na embalagem se ele contém "fluoreto estanoso" na composição. Caso confirme, o uso deve ser imediatamente suspenso.

Além disso:

Se você apresentar algum sintoma após o uso, deve procurar atendimento médico;

A Anvisa recomenda que os consumidores relatem os efeitos adversos diretamente à agência, por meio do portal oficial;

No entanto, não há uma previsão legal de ressarcimento automático. O consumidor pode tentar registrar uma reclamação diretamente com a fabricante ou buscar órgãos de defesa do consumidor, como o Procon, para orientação sobre eventuais compensações.