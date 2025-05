Homem morre após tentativa de internação forçada em clínica

Polícia Civil investiga o caso como morte suspeita - Foto: Reprodução / G1

A Polícia Civil de São Paulo está investigando uma morte suspeita ocorrida após uma tentativa de internação forçada em uma clínica localizada na cidade de Araraquara. A vítima, Jean Carlos Bastos, de 35 anos, morava no bairro Jardim Ponte Alta, em Américo Brasiliense, e faleceu na madrugada de sexta-feira, 2, menos de 24 horas após o episódio.

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP-SP), Jean teria se envolvido em uma briga com funcionários da unidade de saúde durante o processo de internação, que ocorreu no final da tarde da quinta-feira, 1. Durante o deslocamento para a clínica, ele teria desmaiado — e as causas do desmaio e da morte ainda não foram esclarecidas.

A vítima foi levada às pressas para uma unidade de saúde no bairro Melhado, em Araraquara, mas não resistiu. O caso foi registrado como morte suspeita na Delegacia Seccional de Araraquara e segue sob investigação. Até o momento, o nome da clínica envolvida não foi divulgado, e os familiares de Jean Carlos não foram localizados para comentar o ocorrido.

A SSP informou que diligências estão em andamento para apurar os fatos e esclarecer as circunstâncias que levaram à morte do homem.