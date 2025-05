Brasil tem duas praias entre as 50 mais bonitas do mundo; confira

Na primeira colocação, a praia de Cala Goloritzé, localizada na costa leste da Sardenha, na Itália - Foto: Reprodução internet

Dados divulgados pela The world's 50 Best Beaches, que anualmente monta um ranking com as 50 melhores praias do mundo para visitar, aponta neste ano dois paraísos brasileiros entre as campeãs: o Pontal do Atalaia, em Arraial do Cabo, no Rio de janeiro, e a Baía do Sancho, em Fernando de Noronha.



Mais de mil profissionais participaram da seleção para a escolha das 50 praias mais bonitas do mundo. Entre influenciadores do setor de viagens à especialistas em destinos litorâneos ao redor do mundo, os jurados consideraram oito critérios: características únicas, vida selvagem, natureza preservada, sons naturais, facilidade de acesso ao mar, condições tranquilas, ausência de superlotação e cenários idílicos consistentes.

Na primeira colocação, a praia de Cala Goloritzé, localizada na costa leste da Sardenha, na Itália. A top 1 se destaca pela água cristalina e preservação, além de um pináculo de calcário de 143 metros, que lembra algo saído de uma catedral.

A segunda colocada, a Praia de Entalula, em Palawan, Filipinas, impressiona com seus penhascos de calcário que proporcionam um cenário deslumbrante e dramático para suas praias de areia branca.

Praia de Entalula, em Palawan | Foto: Reprodução internet



Na 20ª colocação, a praia brasileira do Pontal do Atalaia, localizado em Arraial do Cabo, é frequentemente chamada de "Caribe Brasileiro". Embora a região abrigue muitas praias deslumbrantes, Pontal do Atalaia se destaca por sua tranquilidade, em grande parte devido ao seu acesso mais desafiador. A praia só pode ser acessada por um passeio panorâmico de barco ou por uma caminhada íngreme e difícil, o que ajuda a mantê-la menos lotada, mesmo em dias movimentados.

Pontal do Atalaia, localizado em Arraial do Cabo | Foto: Reprodução internet



Baía do Sancho, em Fernando de Noronha, que aparece na 25ª colocação, é acessada apenas por barco ou por uma escada íngreme através de estreitas fendas rochosas. Os penhascos ao redor proporcionam um cenário deslumbrante para as águas cristalinas de tom esmeralda e as areias douradas. O isolamento da praia do barulho urbano e a ausência de empreendimentos comerciais realçam sua atmosfera tranquila, tornando-a um refúgio perfeito para quem busca paz e beleza natural.