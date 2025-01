Gil, Bia do Brás e Mazzafera curtem paraísos da Bahia no final de ano

Famosos escolhem destinos paradisíacos na Bahia para o réveillon - Foto: Reprodução

Diversos famosos têm aproveitado os últimos dias de 2024 em destinos turísticos na Bahia, buscando um descanso para renovar as energias. Entre eles, influenciadores, apresentadores e artistas escolheram locais como Trancoso, Salvador e Guarajuba para relaxar e curtir a virada do ano.

Confira:

Bia do Brás e Gil do Vigor

Os ex-bbbs Bia e Gil decidiram passar os últimos dias de 2024 juntos na Bahia antes de uma viagem para Ibiza. Gil está em um resort em Guarajuba com sua família, enquanto Bia curte a praia com a dela. Ela planeja aproveitar o sol e a maré para garantir uma boa marquinha.

Maya Massafera e Luciana Gimenez

As duas influenciadoras escolheram Trancoso, em Porto Seguro, para curtir o final de ano. Maya viajou com amigos, incluindo seu médico estético, enquanto Luciana está acompanhada do filho, Lorenzo. Ambas compartilharam momentos de lazer, com Maya explorando pontos turísticos e Luciana mostrando bastidores de um ensaio fotográfico.

Liniker e Majur

A cantora baiana Majur recebeu a amiga Liniker em Salvador. As duas aproveitaram a noite no bairro do Santo Antônio Além do Carmo, compartilhando momentos descontraídos.

Johnny Massaro

O ator Johnny Massaro tem curtido Salvador, visitando o Porto da Barra, Gamboa e o Santo Antônio Além do Carmo. Ele compartilhou fotos nas redes sociais, mostrando seus passeios pela cidade.

Lucas Lucco

Em Barra Grande, distrito de Maraú, Lucas Lucco teve um pequeno perrengue com seu carro atolado na areia. Ajudado por uma fã, ele seguiu sua rotina de treinos enquanto aproveita o destino paradisíaco.