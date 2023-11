Dunas do Jalapão refletem o ouro presente no paraíso | A TARDE

As dunas são grandes faixas de areias finas e secas que se desenvolveram através da ação do vento, com cores esbranquiçadas ou alaranjadas. Elas são encontradas em desertos, áreas litorâneas e, também, podem ser formadas pelo processo de erosão de rochas dentro do continente, como é o caso das dunas jalapoeiras, o principal ponto turístico do segundo dia da Expedição Jalapão.

Antes de visitarmos a atração, começamos o dia com uma prática mais radical e refrescante: a Canoagem no Rio Novo, considerado um dos maiores rios de água potável no mundo. A atividade começou na “prainha” do camping, com um rápido treinamento para o uso de remos e regras de navegação.

O trajeto conta com 5 km de extensão e quatro pequenas corredeiras que te fazem sentir leves ondas caindo sobre o caiaque. Depois de muitas risadas soltas e bate-bate de canoa, paramos em outra prainha para tomar banho de rio e descansar, com o bônus de um dia ensolarado.

“É um passeio light, bem legal, são cinco quilômetros de descida acampamento abaixo e quatro corredeiras. Dá uma ‘adrenalinazinha’, mas nada perigoso, é tudo muito seguro. Finalizamos por volta de 12h, de volta ao acampamento”, explica Ronan Pereira, um dos guias turísticos da Korubo Safari.

O trajeto da canoagem começou na prainha do acampamento | Foto: Divulgação GOL

Ao chegar no fim do trajeto, também aproveitamos a prainha para tomar outro banho de rio e fomos presenteados com um fenômeno diferente no céu: o Halo Solar. Com espécie de arco colorido em volta do sol, ele ocorre com a interação dos raios solares com cristais de gelo suspensos no alto da atmosfera.

Logo depois retornamos para o camping, almoçamos e curtimos a prainha exclusiva do acampamento. Não demoramos muito e, antes das 16h, já estávamos partindo para as famosas Dunas do Jalapão, com um tempo estimado de 1h30 para chegar no local.

No caminho, a cerca de 40 minutos da atração, paramos para conhecer o bar Recanto das Dunas, isolado na estrada, longe de qualquer comunidade. O ambiente tem um estilo cabana de praia, com pé na areia, música ao vivo e decoração rústica, além de uma rede wi-fi.

Com mais 45 minutos de estrada, passamos pela Lagoa do Jacarezinho e chegamos nas famosas Dunas para ver o pôr do sol. O acesso ao local é gratuito, mas é necessário entrar com os pés descalços para a preservação da região. Após descermos no estacionamento, levamos cerca de 15 minutos para chegar no alto da atração, contemplando também, um lago cristalino rodeado de buritis (vegetação comum no Jalapão) na entrada do parque.

O conjunto possui um lago cristalino rodeado de buritis, vegetação comum no Jalapão | Foto: Divulgação GOL

O conjunto de dunas é formado pela erosão das rochas de arenito da Serra do Espírito Santo e, por isso, possui uma tonalidade dourada, como destaca Ronan. “Ela é alaranjada por causa do processo de erosão, vai misturando o arenito junto com argila, e vai chegando nessa coloração dourada. É bem bonito”.

O parque de dunas do Jalapão é o único conjunto no cerrado brasileiro e é considerado um dos maiores do Brasil, com 23 metros de altura. No entanto, José Eduardo, também guia turístico da Korubo, explica que ainda não há uma certeza sobre os quilômetros de extensão das dunas.

“Elas não tem uma quilometragem exata, mas os pesquisadores afirmam que o conjunto está crescendo de um metro a um metro e meio por ano”, disse.

Mesmo com o dia mais nublado, vimos o sol tímido entre as nuvens, ainda com seus raios de luz contrastando a coloração dourada das Dunas. É uma experiência que todos nós ficamos maravilhados.

Retornamos para o camping já pela noite, onde jantamos e saímos para uma caminhada de 20 minutos a um mirante da Korubo, onde possui um redário a céu aberto. Deitados nas redes, todos se encantaram com uma vastidão de estrelas no céu. O dia terminou com esse momento sublime de presença, buscas por constelações, risadas e também instantes silenciosos.

Redário a céu aberto localizado no mirante da Korubo Safari | Foto: Divulgação GOL

*Repórter viajou a convite da GOL e Smile Viagens