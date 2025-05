Líder do CV no Rio passou por lipo e tirou bala da cabeça em casa

"Professor" passou por lipoaspiração dentro de casa e realizou implante para ficar parecido com personagem homônimo da série 'La Casa de Papel' - Foto: Reprodução

Terraço com piscina, cascata de água e hidromassagem. Além da vida de luxo, totalmente incompatível com o padrão residencial do Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, o traficante Fhillip da Silva Gregório, apelidado de Professor, também tinha obsessão com a aparência.



Um relatório da Polícia Federal indica que Professor, apontado como um dos líderes do Comando Vermelho, montou um "pequeno centro cirúrgico" em sua casa e cooptou médicos para realizar ao menos três cirurgias: uma lipoaspiração, um implante capilar e um procedimento para retirar um projétil alojado em sua cabeça.

As informações sobre a rotina do Professor constam de suas conversas no WhatsApp. A PF analisou trocas de mensagens do traficante com interlocutores que, segundo os os investigadores, "atuam diretamente para a efetivação das práticas criminosas".