Namorado de blogueira morta era o alvo do CV; rapaz é de facção rival

Maria Beatriz (esq.) e a irmã, Bianca, foram mortas por integrantes do CV. O alvo era Moscow, namorado de Bianca - Foto: Reprodução Redes Sociais

A Polícia Civil do Ceará revelou que o alvo dos assassinos das irmãs blogueiras, mortas, na noite da quinta-feira, 1º de maio, em Fortaleza, no Ceará, era o namorado de uma delas, Antônio Victor de Araújo Ferreira, conhecido nas redes sociais como Moscow. A informação consta na investigação policial que o G1 teve acesso.

Ainda de acordo com o documento, Maria Beatriz dos Santos, 20 anos, e a adolescente Bianca dos Santos, 15, a Bia, foram mortas por integrantes da facção Comando Vermelho (CV). Os assassinos teriam ido ao local em busca de Moscow, que seria membro da Guardiões do Estado (GDE) e, como não o encontraram, executaram as jovens. O crime aconteceu em um espigão no bairro Barra do Ceará.

Em conversa com a polícia, Antônio Victor contou que havia sido convidado pelas irmãs para ir ao espigão, mas, como estava cansado por ter passado o dia gravando vídeos para postar nas redes sociais e por acreditar que "a área estava perigosa”, negou o chamado.

Ataque a tiros

Horas após as mortes de Beatriz e Bianca, Moscow foi preso pela polícia suspeito de participar de uma tentativa de chacina, ocorrida na madrugada da sexta-feira, 2, em um campo de futebol conhecido como Campo do Cruzeiro, no bairro Barra do Ceará, mesma localidade onde as irmãs foram atacadas.

Na ocasião cinco homens, com idades entre, 25, 31,38, 47 e 68 anos, foram atingidos. Três dessas estão em estado grave. A área onde aconteceu o fato seria dominada pelo CV. Moscow foi preso na manhã da sexta-feira e negou participação no crime. A polícia apura se ele agiu por vingança.

Testemunhas contaram que o ataque foi praticado por homens, que chegaram ao local em um veículo. Outro suspeito identificado como Igor Rodrigues da Cruz, 28 anos, também está preso suspeito de participar do ataque. Ferido nas costas por um tiro, ele foi detido ao procurar ajuda médica no Instituto Dr. José Frota (IJF). Igor confessou envolvimento no ataque.

Este caso é investigado pela Delegacia do 7º Distrito Policial. Tanto Moscow, quanto Igor foram autuados por tentativa de homicídio e organização criminosa. Eles passaram por audiência de custódia, neste sábado, 3, e tiveram a prisão em flagrante convertidas em preventivas.



Blogueiros

Assim como as irmãs, Antônio Victor, que era namorado de Bia, costumava postar, nas redes sociais, vídeos do dia a dia e de mininovelas relatando o cotidiano das favelas. As produções do trio têm mais de 10 milhões de visualizações. Além disso, eles também costumavam divulgar plataformas de jogos online, popularmente conhecidos como o ‘jogo do tigrinho’.