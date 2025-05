Dupla é presa com 39 bananas de dinamite antes de roubo a carro-forte

Também foram apreendidos o carro utilizado pela dupla e dois celulares - Foto: Reprodução / Polícia Civil

Dois homens, de 23 e 26 anos, foram presos na última quarta-feira, 30, por suspeita de planejarem um ataque com explosivos na Rodovia dos Imigrantes, no litoral de São Paulo. Segundo a Polícia Civil, a ação criminosa tinha como objetivo interceptar e roubar um carro-forte durante o fim de semana.

As prisões aconteceram no bairro Campanário, em Diadema, na Grande São Paulo. Equipes da polícia monitoravam a movimentação de um veículo suspeito que transportaria o material explosivo. Após a abordagem, os agentes encontraram no porta-malas uma caixa contendo 39 bananas de dinamite.

O Grupo Especial de Reação (GER) foi acionado para neutralizar os artefatos. Também foram apreendidos o carro utilizado pela dupla e dois celulares, que passarão por perícia para auxiliar nas investigações.

O caso foi registrado no 3° Distrito Policial de Diadema como posse ou porte ilegal de explosivos e apreensão de veículo.