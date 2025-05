WhatsApp para de funcionar em alguns iPhones nesta segunda; veja quais

Essa medida é tomada anualmente pela Meta - Foto: Divulgação | Freepik

O whatsApp está deixando de funcionar em iPhones com sistema operacional inferior ao iOS 15.1, a partir desta segunda-feira, 5. Para continuar usando o aplicativo, a pessoa precisa atualizar o sistema do iPhone ou transferir a conta para um aparelho com uma versão mais recente.

Entre os aparelhos que não terão mais acesso ao WhatsApp estão modelos mais antigos da Apple, como o iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE de primeira geração, iPhone 7 e iPhone 7 Plus.

Para saber se o seu dispositivo está atualizado, acesse o ícone “Ajustes”, vá em “Geral” e depois em “Atualização de Software” para verificar se a versão instalada é a mais recente disponível.

Meta

Essa medida é tomada anualmente pela Meta, empresa responsável pelo WhatsApp, sob a justificativa de que versões mais antigas do iOS não conseguem suportar os novos recursos e protocolos de segurança implementados nas atualizações do aplicativo.