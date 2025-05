Veja quais modelos de iPhone perderão acesso ao WhatsApp em 2025

Fim do suporte em dispositivos antigos ocorro por questões de segurança - Foto: Reprodução | Pexels

Usuários de iPhones antigos devem ficar atentos: o WhatsApp vai encerrar o suporte para dispositivos com iOS abaixo da versão 15.0 a partir do dia 5 de maio de 2025. Isso significa que modelos como iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5 e iPhone 5C não conseguirão mais acessar o aplicativo de mensagens.

A decisão, segundo a Meta — empresa responsável pelo WhatsApp —, está alinhada com a política de atualização constante da plataforma, que busca garantir segurança, desempenho e compatibilidade com os recursos mais recentes disponíveis em sistemas operacionais atualizados. Manter o funcionamento em aparelhos defasados pode comprometer a experiência do usuário e expor o aplicativo a riscos de segurança.

A mudança não afeta, por enquanto, os usuários de Android. Para continuar utilizando o WhatsApp, é necessário que o dispositivo Android opere com a versão 5.0 ou superior.

Atualizações regulares dos sistemas operacionais são essenciais para o funcionamento adequado de aplicativos, e a recomendação para os usuários de iPhone afetados é considerar a atualização para um modelo mais recente que suporte o iOS 15 ou superior.