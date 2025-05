Conheça outras IAs para alternativa ao ChatGPT

Veja algumas IAs tão úteis quanto o ChatGPT - Foto: Reprodução | Freepik

Já existindo há algumas décadas, as Inteligências Artificiais (IAs) tomaram muita visibilidade nos últimos tempos por conta do lançamento do ChatGPT, que popularizou essa tecnologia. Mesmo ela sendo uma das mais usadas no mundo, ela não é a única que existe, muitas outras estão espalhadas na internet, podendo ser até mais úteis para algumas tarefas do que o GPT.

O ChatGPT é muito bom para realizar diversos tipos de tarefas, como resumos ou pesquisas, sendo uma espécie de “faz-tudo” das IAs. Porém, dependendo do que é buscado pelo usuário, pode ser que haja alguma outra IA que se encaixe melhor.

Confira uma lista de IAs diferentes:

1- Sesame AI

A Sesame AI se tornou popular por conta de seu modelo e “Conversational Speech (CSM)” em português seria algo como “discurso de conversação”, oferecendo um assistente de voz capaz de manter uma conversa realista por meio de mensagens de voz.

A IA oferece dois assistentes, uma versão feminina, nomeada de Maya, e uma masculina chamada MIles. Após escolhido, é possível iniciar conversas complexas, porém apenas em inglês, em outros idiomas não funcionam tão perfeitamente.

A IA interage com o usuário como se fosse um humano real, com pausas, risadas, inteligência emocional, e outros trejeitos humanos. E como os assistentes aprendem com essa interação, eles ficam cada vez mais humanizados.

2- Manus AI

A Manus AI, foi lançada por uma startup chinesa, se destacando por conta da função diferente que ela oferta, sendo um agente de IA. Ou seja, é capaz de tomar decisões de forma completamente autônoma, sem depender de um prompt (comando de texto enviado) de um operador humano.

A startup considera o primeiro agente de IA geral do mundo, tendo um nível de autonomia para executar diferentes tarefas sem precisar de um comando, coisa que nenhuma outra IA oferece. Ainda é preciso explicar as tarefas para a IA, mas seu trabalho é feito de forma autônoma.

3- Jasper AI

Esta é uma IA voltada para os usuários que criam conteúdos em texto, porém ela cria os textos com um tom mais humano. Oferecendo recursos de ajustar o estilo da escrita dependendo do resultado almejado.

Está IA é principalmente voltada para assistência de redação para profissionais de marketing, visando criar textos originais em tons diferentes. A plataforma possui suporte para mais de 20 línguas, incluindo o português.

4- Zapier Agents

Esta é mais uma IA especializada em agência, criada para automatizar tarefas conectando diferentes aplicativos. Por exemplo: integrando ela ao Gmail, é possível criar respostas automáticas. É possível ligar a IA com mais de oito mil apps para ter uma maior eficiência em seu dia a dia.

5- Surfer AI

Criada pela Surfer CEO, essa IA foi criada para otimização de técnicas de Search Engine Optimization (SEO), ou seja, otimizar os textos para que sejam priorizados em mecanismos de busca, como o Google.

Além disso, é possível ajustar o tom do texto, fazer revisão e sugerir mudanças.

6- Phind

Este é um sistema de busca por IA para auxiliar programadores, em pesquisas com foco em questões técnicas e problemas enfrentados por outros programadores.

7- Character.AI

Esta é uma plataforma que oferece chatbots personalizados que são inspirados em pessoas reais, fictícias, ou até de criação completamente originais. Permitindo que pessoas conversem com seus ídolos ou personagens favoritos.

8- Elicit

Está Inteligência Artificial ajuda estudantes, pesquisadores e professores em buscas acadêmicas, utilizando um modelo de linguagem natural, a IA busca encontrar informações em bancos de dados científicos, além de fornecer respostas detalhadas, links para as fontes originais e resumos de estudos.

9- TurboScribe

Esta ferramenta oferece uma função muito específica, porém muito útil, transformar áudios em texto, basta inserir o arquivo para a transcrição, selecionar o idioma e escolher um dos três modos de transcrição: mais rápido, equilibrado ou com maior precisão.

10- Synthesia AI

A Synthesia AI é uma inteligência artificial que permite a criação de vídeos sem a necessidade de gravação, roteirização e edição, basta escrever o comando de como é desejado o vídeo e o público alvo.