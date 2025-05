Novo vírus pode clonar cartão pelo celular; veja como funciona

Novo vírus pode atingir milhares de pessoas - Foto: Reprodução | Agência Brasil

Um novo vírus que pode causar prejuízo em milhões de pessoas já está sendo discutido. Uma empresa de cibersegurança identificou um malware capaz de clonar dados bancários de cartões de forma remota pelo celular.

Segundo informações diulgadas pelo Cleafy, trata-se do SuperCard X, que tem sido distribuído por aplicativos de mensagens na Itália para dispositivos Android.

O relatório da empresa de segurança pontua que o vírus é de difícil detecção, em função do seu "modelo de permissão minimalista".

O código está com o idioma em chinês e tem como base do seu arquivo um outro malware descoberto no ano passado, o NGate.

Como vírus atinge as pessoas

As vítimas dos novo vírus são acionadas por mensagens enganosas que criam um senso de urgência. Em alguns textos, os criminosos também simulam alertas de segurança bancária.

O objetivo é notificar os usuários sobre um pagamento suspeito. Em seguida, os clientes são induzidos a ligar para um número para tentar contestar a transação. Porém, na ligação, os criminosos manipulam os alvos com "técnicas persuasivas" para roubar os dados bancários.

Os criminosos também convencem as vítimas a "redefinir" ou "verificar" o cartão. Eles ainda ganham a confiança do alvo e chegam a remover os limites de gastos existentes no cartão de débito e crédito.

Por fim, o alvo dos bandidos é orientado a colocar um aplicativo (o infectado pelo vírus), que possibilita a clonagem.