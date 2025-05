Antena Starlink Mini chega ao Brasil; confira detalhes

Aparelho rotador da Starlink - Foto: Divulgação | Starlink

A Starlink Mini, uma versão compacta da antena para internet via satélite de Elon Musk, está disponível no Brasil. A nova tecnologia homologada pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), tem a proposta de levar uma conexão de alta velocidade para regiões mais remotas do país.

O novo modelo tem um design portátil e um preço mais acessível, prometendo um aumento no alcance dos serviços Starlink, sendo uma alternativa mais em conta para quem necessita de internet em locais mais afastados.

Veja os preços e planos disponíveis

A antena da Starlink chega ao Brasil custando R$1.799 ou em até 12 vezes de R$150 sem juros. Além da antena em si, o usuário precisa escolher um dos planos de assinatura disponíveis, sendo eles atualmente os planos Viagem e Residencial.

O plano Viagem conta com duas opções: internet ilimitada custando R$ 576 por mês, sendo ideal para quem precise de conexão constante, ou uma versão que oferece 50 GB, custando R$ 315 mensalmente, sendo mais recomendada para viagens esporádicas que não consumam muito.

Já o plano residencial é disponibilizado por R$236 por mês, exigindo um ponto fixo de conexão para funcionar.

Vale ressaltar que a empresa busca, no futuro, criar planos comerciais voltados para empresas.

O que vem no kit da Starlink Mini

O kit da Starlink Mini tem incluso uma antena de Wi-Fi integrado, uma fonte de alimentação, um cabo de 15 metros, suporte para superfícies planas e um adaptador específico para hastes de diâmetro entre 31 mm e 50 mm.

Com esse kit o próprio usuário pode instalar e se conectar, sem precisar conectar a antena em postes ou suportes fixos.