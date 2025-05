Apple pode trocar produção de iPhones de China para Índia

Por conta de altas tarifas de Donald Trump, Apple pode trocar China por Índia - Foto: Divulgação | Apple

Com o “tarifaço” do presidente americano Donald Trump afetando vários países, a Apple já tem uma possível estratégia para reduzir o impacto do plano de Trump. Porém esse plano não é de fabricar seus produtos nos Estados Unidos, como previa o presidente

Segundo o jornal americano Financial Times, a empresa planeja diversificar sua linha de produção. No caso, os aparelhos vendidos nos EUA seriam produzidos na Índia.

Isso, na prática, significa que a Índia produziria mais de 60 milhões de celulares por ano, levando em conta a média de aparelhos que são comprados nos EUA. O atual plano prevê que a marca se mude de forma gradual, finalizando o processo no fim de 2026.

Antes do plano das tarifas iniciar, a Apple já fez uma operação inicial para ampliar o estoque de aparelhos produzidos na Índia e vendidos nos EUA.

O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, visitou a Índia e afirmou em coletiva que as negociações entre os dois países estão bem encaminhadas. Atualmente a tarifa recíproca de Trump sobre o país é de 26%, porém foi pausada assim com a cobrança contra as outras nações além da China.