Sem emprego, ex-diretor da Americanas abre boteco na Rocinha

Ex-diretor das Americanas foi convocado para depor na CPI que investigou a fraude contábil na rede varejista - Foto: Reprodução | Câmara dos Deputados

Depois de ser apontado como um dos responsáveis pelas manipulações financeiras que levaram as Lojas Americanas à recuperação judicial, o ex-diretor financeiro da rede varejista, Fábio da Silva Abrate, não conseguiu mais trabalho.

Sem perspectiva, abriu um boteco na comunidade da Rocinha, no Rio de Janeiro. A informação foi revelada na delação premiada firmada por Abrate e incluída na denúncia do Ministério Público Federal (MPF) sobre o escândalo contábil envolvendo a varejista.

Em 2023, as Americanas tiveram revelado um rombo contábil de aproximadamente R$ 20 bilhões, causado por manobras dos membros da antiga diretoria. Durante as investigações, foi identificado que Fábio participou ativamente da ocultação de dívidas por meio de operações financeiras chamadas "risco sacado".

Aos procuradores, Abrate contou que, após sua demissão da Americanas em 2023, abriu uma consultoria e teve uma passagem curta pela rede de moda Zinzane. No entanto, ele descreveu que sua imagem e sua empregabilidade estavam prejudicadas.

O Brasa Boteco foi aberto em janeiro de 2024, na Rocinha, zona sul do Rio de Janeiro, e resulta de uma sociedade feita com seu pai, que possui 20% das cotas do empreendimento.