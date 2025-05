Mulher viajou 400 km para envenenar ovo de páscoa e matar crianças

Mirian e os filhos comeram o chocolate na mesma noite - Foto: Reprodução

A mulher responsável por matar duas crianças com ovo da páscoa envenenado viajou quase 400 km de distância para cometer o crime. Jordélia Pereira Barbosa, de 42 anos, foi indiciada por duplo homicídio qualificado e tentativa de homicídio.

No dia do crime, a esteticista saiu de Santa Inês e se hospedou em um hotel em Imperatriz, no Maranhão. Segundo a Polícia Civil, ela usava peruca como disfarce e chegou a tentar aplicar o veneno diretamente no local de trabalho de Mirian Lira Rocha, atual de seu ex-companheiros, apresentando como promotora de degustação de chocolates.

Como não teve sucesso, resolveu entregar os chocolates em sua própria casa. Imagens de câmeras de segurança obtidas pelo programa 'Fantástico', da TV Globo, registraram Jordélia comprando o ovo de Páscoa em uma loja de shopping e depois contratando um mototaxista para fazer a entrega. O entregador confirmou à polícia que recebeu instruções detalhadas sobre o endereço, o nome da destinatária e que Jordélia ainda ligou para confirmar o recebimento.

Mirian e os filhos comeram o chocolate na mesma noite. Pouco depois, todos passaram mal. Os filhos, Evely Fernanda e Luís Fernando, morreram e Mirian sobreviveu. Exames periciais apontaram que o chocolate continha chumbinho, um veneno ilegal no Brasil, também encontrado nos corpos das vítimas e nos materiais recolhidos com a suspeita.