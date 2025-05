Mulher desaparecida há mais de 60 anos é encontrada viva

Audrey Jean Backeberg foi dada como desaparecida em 1962 - Foto: Divulgação/Departamento de Justiça de Wisconsin

Uma mulher que desapareceu há mais de 60 anos em Wisconsin, nos Estados Unidos, foi encontrada “viva e bem”. Audrey Jean Backeberg desapareceu em 1962, aos 20 anos, na cidade de Reedsburg.

De acordo com Maya Yang, do The Guardian, relatos da época indicam que Audrey e sua babá pegaram carona até Madison, Wisconsin, e depois seguiram de ônibus Greyhound para Indianapolis, Indiana. A babá a viu pela última vez se afastando do ponto de ônibus em Indianapolis. Na época, Audrey era mãe de dois filhos.

O caso ficou sem solução por décadas e foi arquivado. No início de 2024, o Gabinete do Xerife do Condado de Sauk reabriu a investigação como parte da revisão de casos antigos. O detetive Isaac Hanson analisou documentos, entrevistou testemunhas e encontrou pistas por meio de uma conta no site Ancestry.com, usada pela irmã de Audrey.

Com essas informações, Hanson localizou um endereço fora do estado. Um xerife local visitou o local e, pouco depois, Audrey foi encontrada. Ela conversou com o detetive por telefone durante 45 minutos, mas pediu que os detalhes fossem mantidos em sigilo.

Segundo Hanson, Audrey deixou a cidade por decisão própria e não queria ser encontrada. As autoridades confirmaram que não houve crime envolvido.