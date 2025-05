Urina de banheiro químico é usada na fabricação de cerveja; entenda

Banheiro químico (Ilustrativa) - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

Uma iniciativa sustentável chamou atenção na Suécia: a urina coletado em banheiros químicos durante um festival de música foi utilizado como fertilizante para plantações de cevada, ingrediente essencial na fabricação de cerveja.

A iniciativa aconteceu na cidade de Uppsala, próxima a Estocolmo, na última semana. A empresa Sanitation360 liderou o projeto e coletou cerca de 20 mil litros de urina dos participantes do evento.

Como funciona?

No processo, a Sanitation360 instalou telas especiais nos banheiros químicos para coletar apenas urina durante o evento.

Os litros de urina coletados foram tratados em uma usina de processamento convertido em um pó rico em nutrientes. Em seguida, o material foi pulverizado sobre as plantações de cevada maltada na ilha de Gotland.

A iniciativa é uma aposta na sustentabilidade e no aproveitamento de recursos naturais, e não é exatamente uma novidade, sendo aplicada para o cultivo de diferentes vegetais na Suécia. "Vários alimentos já estão crescendo na Suécia com a contribuição, digamos, inusitada, de milhares de suecos e estrangeiros que participam de festivais no país", explicou a companhia em nota.