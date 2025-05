Arcebispo de Salvador brinca sobre ser o novo Papa: "Não tem mais perigo"

Dom Sérgio foi nomeado Arcebispo de Salvador em 2020 - Foto: Divulgação | Arquidiocese de Salvador

Antes do isolamento obrigatório do conclave, o primeiro brasileiro a aparecer nas listas de novo pontífice, o cardeal-arcebispo de Salvador, Dom Sérgio da Rocha, brincou sobre a possibilidade de ser eleito o novo Papa. Ao GLOBO, ele afirmou que não corre risco de ser eleito.

"Isso não tem mais perigo. O pessoal aqui já criou juízo", brincou bem-humorado. O cardeal ainda disse se divertir com as listas de favoritos a assumir o comando da Igreja.

No domingo, o cardeal não participou da missa na Igreja de Santa Cruz do bairro Flaminio, da qual é titular em Roma. Ele preferiu celebrar uma eucaristia no Colégio Pio Brasileiro, longe da curiosidade do público e do assédio da imprensa. Na missa fechada, pediu orações para iluminar os participantes do conclave e o próximo Papa, lembrando que Francisco sempre pedia que os católicos rezassem por ele.

Quem é Dom Sérgio

Com um pé no Vaticano, Dom Sérgio da Rocha integra organismos importantes do Vaticano, como o Conselho da Secretaria Geral do Sínodo dos Bispos; a Pontifícia Comissão para a América Latina (CAL) e a Congregação para o Clero; Congregação para os Bispos.

Dom Sérgio também foi escolhido, em setembro de 2008, como arcebispo de Teresina. Três anos depois, em 2011, foi chamado pelo Vaticano para assumir o mesmo cargo na Arquidiocese de Brasília.

No dia 11 de março de 2020, Dom Sérgio foi nomeado Arcebispo de Salvador, o que o tornou Primaz do Brasil. A posse na Sé Primacial foi no dia 5 de junho do mesmo ano.