Livro resgata história de baiano que sonhou ser Papa - Foto: Reprodução

A trajetória de Antônio Dias Quaresma (1681–1756), um baiano que acreditava ter sido escolhido por Deus para liderar a Igreja Católica, é tema central do livro O Baiano que Sonhou Ser Papa, da historiadora Maria Lêda Oliveira. Lançada pela editora Lisbon Press, de Portugal, a obra apresenta uma edição crítica do manuscrito autobiográfico escrito por Quaresma em 1744, atualmente preservado no Arquivo Secreto do Vaticano.

Fruto de mais de dez anos de pesquisa, o livro traça o percurso de Quaresma desde Salvador, onde nasceu e foi senhor de terras e escravizados, até sua mudança radical de vida. Após experiências místicas e leituras religiosas, ele partiu para a Europa e se ordenou padre na Ordem dos Servos de Maria, em Roma, com o nome de frei Uguccione Maria Antônio. Lá, chegou a ser conhecido como “o santo vindo das terras do Além-Mar”, e chegou a alimentar o desejo de se tornar Papa.

A obra também contextualiza o pensamento político e religioso de Quaresma, que, apesar de seu projeto messiânico não se concretizar, deixou um conjunto de documentos relevantes para os estudos da História do Brasil Colonial e da espiritualidade moderna. Segundo a autora, a trajetória do religioso evidencia a força das ideias messiânicas e suas implicações sociais e históricas.

Com a recente morte do Papa Francisco e a proximidade de um novo Conclave, a história do brasileiro ganha novo fôlego ao propor reflexões sobre o perfil necessário à liderança da Igreja Católica diante dos desafios contemporâneos. A edição já está disponível em formato físico e digital. Uma nova versão revisada e a publicação das cartas de Quaresma estão previstas para breve.