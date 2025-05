Vaticano lança fumaça branca e novo papa é escolhido

Ao menos 133 cardeais escolheram o novo sucessor do Papa Francisco - Foto: Reprodução | Vaticano

O Vaticano soltou a fumaça branca nesta quinta-feira, 8, e novo papa foi escolhido. O nome ainda não foi revelado.

Ao menos 133 cardeais escolheram o novo sucessor do Papa Francisco, morto em 21 de abril. Os cardeais estavam reunidos na Capela Sistina para o segundo dia de votação para a escolha de um papa.

Agora, o cardeal eleito será levado para a chamada Sala das Lágrimas, um cômodo onde provará as vestes papais para ajustá-las a seu corpo. Depois deve ser dita a tradicional frase que anuncia o novo pontífice: "Habemus Papam".

O anúncio cabe ao cardeal protodiácono, o decano entre os cardeais diáconos -uma das três divisões de cardeais, cuja função é auxiliar o papa em suas atribuições. Hoje, o protodiácono é o francês Dominique Mamberti, 73. Será ele quem falará, em latim, "Annuntio vobis gaudium magnum. Habemus Papam" (Anuncio-vos uma grande alegria. Temos papa).

Fumaça branca

Na manhã desta quinta-feira, 8, turistas e fieis perceberam fumaça branca saindo da chaminé. A conta oficial do Vaticano chegou a publicar no X, antigo Twitter, que a fumaça da chaminé da Capela Sistina foi branca, mas a postagem foi apagada das redes sociais logo depois.

No início, às 11h51 de Roma, os primeiros instantes saem com fumaça branca. No entanto, logo depois, ela se torna uma densa nuvem preta. Depois, às 11h59 de Roma a conta publicou "fumaça branca". Isso porque ao final do sinal escuro, a fumaça foi clareando e ficando esbranquiçada.

