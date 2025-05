Papa Leão XIV já foi acusado de acobertar abuso sexual na Igreja

Papa Leão XIV - Foto: ALBERTO PIZZOLI / AFP

O mundo católico conheceu nesta quinta-feira, 8, seu novo líder espiritual. Após a tradicional fumaça branca sair da chaminé da Capela Sistina, o cardeal Robert Francis Prevost foi anunciado como o novo papa, adotando o nome de Leão XIV. Aos 69 anos, ele entra para a história como o primeiro pontífice nascido nos Estados Unidos a assumir o comando da Igreja Católica. Mas, junto com a eleição, vieram à tona denúncias graves sobre sua atuação no passado.

Denúncias de abuso sexual

Prevost, que atuou como bispo no Peru, é acusado por três mulheres de ter acobertado casos de abuso sexual cometidos por dois padres contra elas quando ainda eram crianças. Segundo os relatos, em 2020 uma das vítimas telefonou ao então bispo. Apenas em 2022 os relatos foram formalmente encaminhados ao Vaticano, que ainda não concluiu as investigações. Um dos acusados foi afastado preventivamente, enquanto o outro já não exercia funções religiosas por motivos de saúde.

Papa Francisco e o cardeal Robert Prevost, atual Papa Leão XIV | Foto: TIZIANA FABI

A diocese de Chiclayo, onde os crimes teriam ocorrido, nega qualquer tipo de encobrimento e afirma que Prevost seguiu todos os trâmites exigidos pela legislação da Igreja. Também afirma que o bispo teria aconselhado as vítimas a buscarem as autoridades civis e que o processo canônico foi encerrado após a Justiça arquivar o caso, alegando prescrição.

Além disso, Prevost e seu sucessor na Arquidiocese de Chicago, o cardeal Blaise Cupich — também visto como progressista e cotado ao papado —, foram denunciados por omissão diante de denúncias de abuso envolvendo padres agostinianos entre as décadas de 1980 e 1990.

Mesmo com o histórico de atuação social e proximidade com o papa emérito Francisco, Leão XIV inicia seu pontificado sob questionamentos importantes sobre sua conduta diante de crimes sexuais dentro da Igreja, tema que já levou a instituição a enfrentar uma de suas maiores crises nas últimas décadas.

Figura de grande influência e experiência internacional, Leão XIV é reconhecido por sua proximidade com o papa emérito Francisco, a quem sucede. Com ampla experiência internacional e reconhecida proximidade com o papa emérito Francisco, o novo pontífice representa a continuidade de uma Igreja voltada ao diálogo.

O mundo católico conheceu nesta quinta-feira, 8, seu novo líder espiritual | Foto: Dimitar DILKOFF / AFP

O anúncio da eleição foi feito em latim pelo cardeal Dominique Mamberti, protodiácono da Igreja, diante de milhares de pessoas reunidas na Praça de São Pedro. Seguindo a tradição, ele declarou: “Annuntio vobis gaudium magnum: Habemus Papam” — “Anuncio-vos uma grande alegria: temos um papa”.

Após a confirmação da escolha, Leão XIV seguiu para a Sala das Lágrimas, onde tomou consciência da missão que lhe foi confiada e vestiu, pela primeira vez, as roupas pontifícias. Em seguida, apareceu na sacada da Basílica de São Pedro, saudando com serenidade e firmeza a multidão que o aguardava com expectativa.

Em sua primeira bênção como pontífice, o novo papa dirigiu palavras de acolhimento, conclamando os fiéis à esperança e à união diante dos desafios do mundo atual.