Após parto, Luciana Gimenez publica foto ao lado de bebê reborn - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Luciana Gimenez surpreendeu os telespectadores ao vivenciar um “parto” inusitado durante o programa Superpop, na noite desta quarta-feira, 8. A apresentadora, de 55 anos, acompanhou ao vivo o nascimento de um bebê reborn - boneca feita em silicone com aparência extremamente realista - e se encantou tanto que decidiu levar a recém-nascida para casa. "Vai dormir comigo", afirmou Gimenez, que batizou a boneca de Sophia.

Parto emocionante e reação ao vivo

Durante o programa da RedeTV!, Luciana não conteve a surpresa ao acompanhar a retirada da boneca de um “saco amniótico”. “Tem líquido dentro. Gente, estou chocada. Ela está até com a cabecinha para baixo, como sai mesmo. Estou passada”, exclamou. Assim que viu que era uma menina, a apresentadora completou: “É muito parecidinha com uma criança. Ela é linda”. Sophia recebeu uma pulseirinha com nome, peso e tamanho, como acontece em partos reais.

No colo e com chupeta

Na madrugada, Luciana publicou nos stories uma foto abraçada com a boneca, já em casa. “Boa noite! E quem vai dormir comigo hoje? A Sophia”, escreveu, enquanto a boneca, com chupeta e faixinha na cabeça, “tirava um cochilo” no colo da artista. O carinho demonstrado emocionou fãs e gerou grande repercussão nas redes.

Moda entre famosos

Luciana não é a única celebridade a aderir ao universo dos bebês reborn. Gracyanne Barbosa também adotou recentemente um boneco, batizado de Benício, e compartilhou momentos ninando e alimentando o “filho”. “Podem me julgar. No começo eu achei estranho. Mas Benício me trouxe felicidade”, escreveu. O padre Fábio de Melo e Nicole Bahls também são conhecidos por possuírem bonecos da mesma linha, que podem custar até R$ 30 mil.