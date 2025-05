Claudia Raia revela que organizou primeira vez da filha: “Foi lindo”

Claudia Raia já falou sobre a vida sexual da filha anteriormente - Foto: Foto: Reprodução | Instagram

Claudia Raia voltou a repercutir na web ao falar sobre a vida sexual de sua filha, Sophia, de 22 anos. Convidada do podcast ‘PodDelas’, a atriz contou que organizou o cenário para a primeira vez da herdeira.

“Sophia, quando começou com essa história [de perder a virgindade], a gente organizou tudo, fiz toda uma produção [para a transa] e saí. Foi lindo, eu organizei porque ela pediu”, disse ela.

“Fomos ao ginecologista, sentei do lado, ela disse que eu poderia ficar, é muito natural [entre a gente]. Sempre falamos de tudo, de masturbação, de tudo”, completou a famosa, que já havia causado polêmica ao contar que deu um vibrador para a garota.

A ex-artista global ainda reforçou que também possui uma boa relação com o filho mais velho, Enzo Celulari, de 28 anos. “Eu sabia de tudo, não perguntei, eles contaram. O Enzo conta para mim. O Jarbas [atual marido dela] fala: ‘nunca vi isso na vida, um filho homem que tem essa relação com a mãe’”, disparou.

“Digo que se eu não souber, não tenho como ajudar. Então tenho que saber. Por favor, por pior que seja, me fale que eu vou estar aqui para apoiar vocês”, concluiu a famosa, que também é mãe de Lucca, de 2 anos.

Polêmica do vibrador

Claudia Raia se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais em janeiro deste ano, após revelar que presenteou a filha com um vibrador, artefato sexual usado para estimular o prazer feminino, quando ela tinha apenas 12 anos de idade.

“Os vibradores são brinquedos com prescrição médica, não é mais invenção”, Tenho [17 vibradores em casa]. E quando a Sophia fez 12 anos, eu dei um vibrador para ela e falei: ‘Vá se investigar. Vá saber do que que você gosta’”, disse ela, durante uma entrevista a um programa de Portugal.

A declaração acabou repercutindo na rede social ‘X’, antigo Twitter, e chegou até a virar caso judicial, quando o deputado Cristiano Caporezzo (PL-MG) protocolou uma notícia-crime contra Claudia Raia. Ele alegou que a atitude da artista poderia ser interpretada como corrupção de menores, com base nos artigos 17 e 241-D do Estatuto da Criança e do Adolescente.