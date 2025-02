Deputado protocola notícia-crime contra Claudia Raia após polêmica

Claudia Raia causou com fala sobre vibrador - Foto: Reprodução | YouTube

O deputado Cristiano Caporezzo (PL-MG) protocolou uma notícia-crime contra Claudia Raia. A atitude do parlamentar foi tomada após comentário da famosa de que presentou a filha, Sophia Raia, de 22 anos, com um vibrador quando ela completou 12 anos.

Ele decidiu pela abertura de um inquérito para investigar a situação. O deputado também pediu para que a artista seja intimada a prestar esclarecimentos sobre o caso.

O parlamentar comentou que a decisão de Claudia Raia poderia ser interpretada como corrupção de menores, com base nos artigos 17 e 241-D do Estatuto da Criança e do Adolescente.

“Se a senhora não tem o mínimo de decência ao ponto de fazer uma declaração falando que acha normal entregar um vibrador para uma menina de 12 anos, saiba, conforme a lei brasileira, isso aí é corrupção de menores”, disse o político, em vídeo no Instagram.