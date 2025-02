Claudia Raia é criticada ao dizer que deu vibrador à filha aos 12 anos

Claudia Raia e a filha, Sophia - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A atriz Claudia Raia se envolveu em mais uma polêmica. Após revelar que conversava com o filho, Enzo, sobre masturbação, a artista contou que presenteou a filha, Sophia, hoje com 22 anos, com um vibrador quando completou 12.

“Os vibradores são brinquedos com prescrição médica, não é mais invenção”, começou ela, durante uma entrevista a um programa de Portugal. Na ocasião, Claudia Raia confirmou que tem 17 brinquedos sexuais em casa e falou sobre o presente que deu à filha.

“Tenho [17 vibradores em casa]. E quando a Sophia fez 12 anos, eu dei um vibrador para ela e falei: ‘Vá se investigar. Vá saber do que que você gosta’”, recordou.

No X (antigo Twitter), a atriz foi criticada pela atitude. “Claudia Raia é muito sem noção”, detonou um internauta. “Que tenebroso a Claudia Raia presentear a filha de 12 anos com um vibrador”, escreveu outro.

“Quanto tempo não se pronuncia o nome Claudia Raia? Aí, ela fala bobagem e volta a ser lembrada…. Mesma estratégia de outros esquecidos”, disparou um terceiro. “Essa Claudia Raia é escr*ta demais”, falou mais uma.