Mani Reggo interage com ex da atual de Davi e web reage: “Eu shippo”

Mani Reggo e Rafael Rizzo - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A influenciadora digital Mani Reggo causou alvoroço nas redes sociais nesta terça-feira, 28, após publicar uma foto em que aparece na academia e anunciar o início de “mais uma fase”. Os seguidores elogiaram a empreendedora, entre eles o personal trainer Rafael Rizzo, o qual garante que manteve um relacionamento de dois anos com a atual de Davi Brito, a cirurgiã dentista Adriana Paula.

“Verão 2025”, escreveu o rapaz, que acrescentou com um emoji de sol. Mani, ex do campeão do BBB 24, respondeu ao comentário de Rizzo com emoji de um braço com o bíceps à mostra e de um sol.

Veja a interação:

Interação entre Mani Reggo e Rafael Rizzo | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Em seguida, os internautas passaram a reagir à interação. “Tem que treinar com ele porque ele é o melhor”, indicou uma usuária da rede social. “Eu shipo!”, torceu outro. “Povo gosta de um babado forte”, brincou mais uma.

Rafael Rizzo diz que faria Mani Reggo feliz

Ao Portal A TARDE, Rizzo afirmou que, apesar de não pensar em um novo relacionamento, está deixando as coisas fluírem e está à espera “de um novo amor para somar e não subtrair”. Questionado sobre qual personalidade da Bahia escolheria para viver isso, ele teceu elogios à influenciadora e ex de Davi, Mani Rego.

“Eu vejo a Mani como uma mulher fora da curva, linda e exemplo de pessoa, inclusive eu já a sigo nas redes sociais e adoro acompanhar todos conteúdos da mesma”, enalteceu Rizzo, o qual pontuou que, diante dos fatos que se espalharam nas redes sociais, Davi fez “uma excelente mulher ficar mal por um tempo”, mas “logo a mesma se restabeleceu assim como aconteceu comigo”. O personal seguiu: “Quem nasce pra brilhar nunca vai ter sua luz ofuscada!”.