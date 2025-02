Ex da atual de Davi Brito diz que faria Mani Reggo feliz: “Linda”

Até o momento, já são três homens que afirmam serem ex de Adriana Paula - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O badalado namoro de Davi Brito e Adriana Paula segue dando o que falar. Depois que a suposta vida amorosa pregressa da cirurgiã dentista veio à tona, o assunto se tornou um dos mais comentados nas redes sociais. Até o momento, já são três homens que afirmam serem ex da moça, e um deles é o personal trainer Rafael Rizzo, o qual garante que manteve um relacionamento de dois anos com a atual do campeão do BBB 24. E essa novela acaba de ganhar mais um capítulo.

Ao Portal A TARDE, Rizzo afirmou que, apesar de não pensar em um novo relacionamento, está deixando as coisas fluírem e está à espera “de um novo amor para somar e não subtrair”. Questionado sobre qual personalidade da Bahia escolheria para viver isso, ele teceu elogios à influenciadora e ex de Davi, Mani Rego.

“Eu vejo a Mani como uma mulher fora da curva, linda e exemplo de pessoa, inclusive eu já a sigo nas redes sociais e adoro acompanhar todos conteúdos da mesma”, enalteceu Rizzo, o qual pontuou que, diante dos fatos que se espalharam nas redes sociais, Davi fez “uma excelente mulher ficar mal por um tempo”, mas “logo a mesma se restabeleceu assim como aconteceu comigo”. O personal seguiu: “Quem nasce pra brilhar nunca vai ter sua luz ofuscada!”.

No momento não penso em me relacionar, mas estou aberto a conhecer novas pessoas e se caso for ela irei fazê-la feliz da melhor forma possível. Rafael Rizzo - personal trainer e ex de Adriana Paula

Elogios para a ex

Na oportunidade, Rizzo elogiou Adriana e disse que ela é uma pessoa incrível. “Desde quando estávamos juntos não tenho o que falar da conduta dela”, pontuou.

Ele afirmou que o último contato que teve com ela foi há cinco dias, antes dela assumir o relacionamento com Davi. “Ela chegou a falar com minha mãe depois dessa repercussão toda, porém preferi evitar contatos”.

E o outro ex de Adriana?

Um suposto terceiro ex da Adriana Paula surgiu nos últimos dias. A jovem teria vivido um “grande romance” em dezembro de 2024 com um empreendedor de turismo de Salvador, identificado pelos internautas como Luan Lobão.

Questionado pelo Portal sobre o rapaz, Rizzo disse que não o conhece. “Nunca vi e nem sei quem é. Isso é uma novidade, já que tivemos um relacionamento e, mesmo separados, depois de novembro, tivemos outros contatos por causa do cachorro [que temos] e ela nunca comentou sobre ele”, completou.