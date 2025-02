Após polêmicas com dois ex, Davi Brito se declara para nova namorada

Davi Brito e Adriana Paula - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Após anunciar o namoro com a cirurgiã dentista Adriana Paula, o campeão do BBB 24, Davi Brito, viu o seu nome no centro de mais uma polêmica. Na última segunda-feira, 20, o baiano até usou as redes sociais para rebater as críticas após o surgimento de um suposto ex-namorado. Depois disso, “outro ex”, identificado como Rafael Rizzo, apareceu.

O relacionamento de Davi e Adriana Paula parece estar seguindo normalmente, apesar dessas questões. Nessa quarta-feira, 23, inclusive, o baiano chegou a se declarar para a amada. Ele publicou uma foto ao lado dela no story do Instagram e escreveu: “Apaixonado”.

Davi Brito e Adriana Paula | Foto: Davi e Adriana

O “outro ex”

Em entrevista exclusiva concedida ao Portal A TARDE, Rafael Rizzo explicou que manteve um relacionamento de dois anos com Adriana, que terminou cinco dias antes do anúncio feito pelo campeão do BBB 24. Segundo ele, Adriana Paula chegou a falar com a família dele, com quem mantém uma boa relação.

“Terminamos de uma forma saudável. Ela era a minha noiva e segue mantendo contato com nossa família, menos comigo. Ela é uma boa menina e não deve está aguentando essa pressão”, afirmou o personal trainer, que tem duas tatuagens em homenagem a ela.

Rizzo explicou que os dois possuem uma cadela juntos e que acredita que ela, após a viagem romântica que faz com Davi Brito neste momento, deve procurá-lo para rever o animal. “Com certeza, quando ela voltar dessa viagem, vai vir aqui em casa ver a Estrelinha [cadela] ou pegar as coisas dela”, disse.

“O que me irritou é que não teve gratidão. Eu fiz de tudo pra ela e acabou nisso. Aí apareceu um cara nada a ver dizendo que é ex-marido dela”, declarou o personal, fazendo referência a Daniel Brum, que mora no Distrito Federal (DF), é empresário e educador físico, além de atleta de futvôlei. A informação sobre o homem foi divulgada pelo Portal LeoDias, que garantiu que eles tiveram um relacionamento até o réveillon deste ano.

Ainda de acordo com a publicação, quando estava se relacionando com Adriana Paula em dezembro do ano passado e no início de janeiro, o jogador de futevôlei viajou com a moça para Barra Grande e Península de Maraú, na Bahia.

Idas e vindas

Para o Portal A TARDE, Rafael Rizzo explicou que, desde outubro do ano passado, viveram uma “relação ioiô”, mas que estavam juntos, e bem, no começo de janeiro deste ano. “Ela me falou um dia desses que eu era o homem da vida dela, que tinha certeza que era eu pra sempre, tanto que tatuou uma homenagem para mim na cintura”, disse. O personal trainer ainda contou que ela possui as iniciais do seu nome na mão.

Apesar de não reconhecer Daniel Brum como ex-marido de Adriana, o baiano acredita que eles podem ter ficado juntos no ano novo, pois foi um período em que, segundo ele, o casal estava separado: “Voltamos a nos falar no início de janeiro. E eu sei que ela vai querer voltar para mim”.

Rizzo pontuou que não pensa em voltar com Adriana Paula, mas que vai “ajudar no que ela precisar”, pois ainda tem um carinho grande pela ex. “Sinto carinho e óbvio que o coração partiu com toda essa situação. Nunca iria imaginar isso dela”, contou.