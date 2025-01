Davi Brito toma atitude drástica após ataques: “Meter processo”

Davi Brito fez um longo desabafo nas redes sociais - Foto: ~Reprodução | Instagram @daviooficialll

Durante um longo desabafo que fez em uma rede social na manhã desta segunda-feira, 20, o campeão do BBB 24, Davi Brito, afirmou que vai processar as pessoas que ultrapassarem “a linha do respeito” com ele.

Em uma sequência de vídeos publicados nos stories do Instagram, o baiano rebateu os ataques que vem recebendo desde o momento em que saiu como vitorioso do reality show da Globo e demonstrou indignação com a maneira recorrente em que o público fala sobre a sua vida.

“Se ultrapassar a linha do respeito vou picar [sic] na justiça e meter processo. Já acionei advogado para processar algumas pessoas. Vou entrar na justiça sim. Pode demorar, mas vai chegar.”

Davi completou: “Na hora certa chega, a justiça não falha e não tarda. Ainda mais a de Deus. A da terra pode até demorar, mas ela funciona. A gente só tem que aguardar, com paciência”.