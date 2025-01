Saiba quem é o empresário que estava com a atual de Davi Brito

Empresário mora no Distrito Federal (DF) - Foto: Reprodução/Instagram

Poucos dias após Davi Brito assumir o namoro com a dentista Adriana Paula, um relacionamento recente da nova namorada do baiano veio à tona. A atual do campeão do BBB 24 estava em um relacionamento com o empresário Daniel Brum até o réveillon deste ano. Mas quem é o ex da profissional da saúde?

Daniel Brum mora no Distrito Federal (DF), é empresário e educador físico, além de atleta de futvôlei. Ele trabalha no Colégio Everest Internacional Asa Norte e atualmente já ultrapassa 9 mil seguidores no Instagram.

O seu time do coração é o Clube de Regatas Vasco da Gama, com sede na cidade do Rio de Janeiro. Quando esteve se relacionando com Adriana Paula em dezembro do ano passado e no início de janeiro, o jogador de futevôlei viajou com a moça para Barra Grande e Península de Maraú, na Bahia.

Em entrevista ao Portal LeoDias, Daniel contou também que o casal tinha se conhecido em Barra Grande e passou cerca de 10 dias aproveitando o paraíso baiano. “Ela já estava com ele, é quase certeza. Estava casada comigo e junto com ele”, concluiu o rapaz ao falar de Davi Brito.