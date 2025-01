Caminhão bate em carroça e mata pastor em Vitória da Conquista

Acidente aconteceu na BA-263, entre os municípios de Vitória da Conquista e Itambé - Foto: Reprodução / Achei Sudoeste

Uma colisão entre um caminhão e uma carroça matou um pastor da Igreja Assembleia de Deus, no sábado,18, na BA-263, entre os municípios de Vitória da Conquista e Itambé.

Para o site Achei Sudoeste, a 2ª Companhia Independente de Polícia Rodoviária (CIPRv) informou que o caminhão transitava sentido Itambé a Vitória da Conquista, quando em uma curva colidiu na traseira de uma carroça com tração animal que fazia o mesmo sentido. O homem, identificado como Adilson, de 42 anos, morreu na hora. Ele trafegava na rodovia com sua carroça acompanhado do filho, uma criança de 12 anos.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) encaminhou a criança com ferimentos leves para o Hospital Geral de Vitória da Conquista (HGVC). O condutor do caminhão evadiu-se do local.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) realizou a perícia no local. O corpo de Adilson foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) em Vitória da Conquista para ser necropsiado. A Polícia Civil investiga o caso.