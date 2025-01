Quem é Adriana Paula, nova namorada de Davi Brito

Davi Brito confirmou nova namorada - Foto: Reprodução | Instagram

Davi Brito revelou para seus seguidores do Instagram, nesta sexta-feira, 17, que está namorando Adriana Paula. A mulher é cirurgiã dentista, residente em harmonização orofacial.

Em publicação na rede social, os dois apareceram juntos em foto tirada durante uma viagem para a Chapada Diamantina. "A vida é feita de amor", declarou o famoso na legenda da imagem.

"Se a vida é feita de amor, eu resolvi que a partir de hoje eu vou amar ela com você", completou Davi Brito, mostrando que está apaixonado pela baiana.

Antes do anúncio do ex-BBB, Adriana possuía menos de 10 mil seguidores, mas depois da publicação passou da casa dos 50 mil seguidores.

No feed, a nova namorada de Davi Brito faz registros de viagens, principalmente na praia, além de muitas selfies. Outra curiosidade é que Paula é torcedora do Vitória, enquanto o milionário é fã do Bahia.