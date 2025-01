Raquel Brito se revolta após ser investigada pelo MP-BA: "Não me meteria nisso"

Raquel reagiu à acusação - Foto: Reprodução | Record

Raquel Brito usou o seu perfil do Instagram, no fim da tarde desta quarta-feira, 15, para reagir contra a notícia de que está na mira do Ministério Público da Bahia (MP-BA). A baiana garantiu que isso é "fake news" e fez críticas à imprensa.

Leia Mais:

>>> Raquel Brito decide comentar boatos de gravidez: "Só comida"

>>> Equipe de Raquel Brito se manifesta sobre rumores de gravidez

>>> Davi entra em polêmica com colunista famoso: "Seu fofoqueiro"

"Fake news! Mídia suja demais", disparou a ex-participante de A Fazenda, após a informação de que a 2ª Promotoria de Justiça do Consumidor da Capital pediu abertura de investigação para apurar supostas irregularidades em campanhas publicitárias estreladas por ela.

Ainda nos stories do Instagram, a influenciadora garantiu que não cometeu crime e cometeu uma derrapada no português: "Nunca pratiquei 'estilionato' [sic], não seria agora que me meteria nisso!".

Ao Portal A TARDE, o Ministério Público do Estado da Bahia confirmou que "instaurou um procedimento para apurar a denúncia de suposta participação da influenciadora Raquel Brito na divulgação em redes sociais de uma plataforma que prometia altos ganhos aos seguidores".

"Informamos que ontem, dia 14, o MP-BA requisitou à autoridade policial da Delegacia do Consumidor a instauração de procedimento investigatório policial. O MPBA também requereu a intimação de Raquel Brito de forma presencial para que preste esclarecimentos sobre o caso", completou o MP.