Davi entra em polêmica com colunista famoso: "Seu fofoqueiro"

Davi Brito se envolveu em mais uma polêmica - Foto: Reprodução | Globo

Davi Brito se envolveu em mais uma polêmica. Dessa vez, o baiano reagiu de maneira inesperada a uma abordagem do colunista Lucas Pasin. O jornalista entrou em contato com o campeão do BBB 24 para pedir uma declaração dele sobre o fora que o ex-motorista por aplicativo levou de Larissa Tomásia, que também participou do reality show, mas em outra edição.

"Você quer comentar algo sobre as declarações da Larissa?", questionou Lucas. "Quero falar. Posso falar?", respondeu Davi. O jornalista, então, disse: "Pode sim. Quero te ouvir". Na sequência, o baiano mandou o comunicador tomar conta da vida dele. "Pronto. Vá tomar conta da sua vida. Quer mídia, Te dou um @".

Em seguida, Pasin pergunta: "Essa é a sua declaração?". Davi respondeu: "Não, essa é para você mesmo, seu fofoqueiro".

Veja a conversa:

Procurei Davi Brito para falar sobre as declarações da Larissa Tomásia, e aqui está o retorno dele. Ainda me prometeu uma @ …



Mal sabe ele que todos os fãs dele já me seguem! 🚗🚗🚗 pic.twitter.com/BpU7Qx6AGp — Lucas Pasin (@lucaspasin) January 7, 2025

Davi e Tomásia

Nessa segunda-feira, 6, Larissa Tomásia revelou que deu um fora em Davi Brito. Em entrevista a Lucas Pasin, a influenciadora contou que o baiano conseguiu o seu telefone por meio da irmã Raquel Brito, com quem ela ficou confinada em A Fazenda recentemente.

"Davi pediu o meu número para a irmã dele assim que chegou ao hotel, e ela me perguntou se podia passar. Eu não respondi porque não queria, mas ela acabou passando. Davi ficou mandando mensagem, ficou ligando, mandando textos e mais textos o dia inteiro", relembrou.

Mesmo sem responder ás mensagens, Davi tentou uma aproximação física ao aparecer em uma restaurante em que Larissa estava. "Ele apareceu lá no restaurante onde eu estava com uma galera. Eu já sabia que ele estava querendo 'se chegar' para cima de mim. Ele sentou do meu lado e começou a dar em cima de mim. Falei que não rolava, que não queria, e ele insistia", detalhou.

"Confesso que fiquei incomodada com as investidas dele. Primeiro ele mandava mensagem, e eu demorava a responder para ele se tocar um pouco, sabe? Só que ele ficava ligando. Depois, no restaurante, ele foi insistente várias e várias vezes até eu falar que não ficaria com ele. Tentei ser educada com ele de todas as formas para não deixar ele constrangido", finalizou.