Nevou! Davi Brito muda visual para o fim de ano; veja o resultado

Davi Brito fez procedimento neste domingo, 22 - Foto: Reprodução

Campeão do BBB 24, o baiano Davi Brito adotou a tradição do 'nevou', e pintou o cabelo com o chamado 'loiro pivete'.

Leia também

>>> Bia Miranda e Gato Preto terminam namoro de novo: “Me machucou”

>>> Influencer acusada de trair marido tetraplégico se defende

>>> MC Loma celebra mudanças no corpo após cirurgia: "Sonho"

Os detalhes do procedimento foram divulgados por Davi, no seu Instagram, neste domingo, 22. O influencer também tingiu a barba da mesma cor.

O 'nevou' é uma tradição que ganhou força nas periferias das grandes cidades brasileiras. O visual também passou a ser usado por artistas e influenciadores para as festas de final de ano.

Veja o resultado